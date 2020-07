Aubameyang alla Juventus, calciomercato: ecco cosa filtra dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, questione Aubameyang: spunta una dichiarazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza alla Juventus in queste settimane è sicuramente quello di Pierre Aubameyang. L’attaccante gabonese, il cui contratto con l’Arsenal scadrà la prossima estate, sta cominciando a guardarsi intorno, alla ricerca di un club che ne possa acquisire le prestazioni. Dal momento che la Juventus quasi sicuramente al termine di questa stagione saluterà Gonzalo Higuain, il cui contratto in scadenza non verrà presumibilmente prolungato, ecco che il nome dell’ex Arsenal potrebbe essere un profilo interessante per la Vecchia Signora. Tuttavia, dall’Inghilterra, arrivano notizie poco confortanti in questo senso. Analizziamole insieme.

Calciomercato Juventus, le parole di Arteta su Aubameyang gelano i bianconeri

Ai microfoni della BBC Sport, l’allenatore dell‘Arsenal Arteta ha parlato proprio del futuro di Aubameyang. Ecco le sue parole: “Il suo rinnovo? Sono fiducioso in tal senso. Io spero che possa rimanere qui ancora per molto tempo, è un giocatore davvero importante per noi. Quando ho la possibilità di parlare con lui, mi dice sempre di trovarsi molto bene. Sta vivendo una situazione stabile, e la sua famiglia è molto felice di questo.”

Le parole di Arteta quindi spegnerebbero le residue speranze della Juventus di “scippare” ai Gunners il funambolico centravanti, ma non sappiamo quanto esse siano veritiere. Potrebbe trattarsi, come spesso succede, anche di dichiarazioni di facciata, per cercare di mettere acqua sul fuoco, e non caricare di pressioni l’ambiente. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso: la Juve continua a monitorare l’attenzione con molto interesse, pronta ad intervenire laddove dovessero presentarsi i presupposti giusti. Occhio, però, alla concorrenza dell’Inter, che nel caso in cui partisse Lautaro avrebbe un disperato bisogno di un attaccante. Il derby d’Italia è acceso anche sul mercato: si prospettano, insomma, fuochi d’artificio.

