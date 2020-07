Juventus-Torino, giallo per De Ligt: sarà squalificato

Brutta notizia per la Juventus. Nel recupero del derby contro il Torino infatti è stato ammonito De Ligt. Il difensore olandese è il giocatore che ha commesso il fallo di mani da rigore (poi trasformato da Belotti per il 2-1) e l’arbitro non ha potuto far altro che estrarre il cartellino giallo.

Ed è un giallo pesante, perché De Ligt era nella lista dei diffidati (insieme a lui Dybala, Cuadrado e Bentancur) e per questo motivo scatterà automaticamente la squalifica di un turno per lui.

Juventus, De Ligt salta la sfida con il Milan

Nella prossima partita di campionato, in calendario il prossimo 7 luglio contro il Milan, il tecnico bianconero Maurizio Sarri non potrà dunque contare su De Ligt in difesa. Considerato che Chiellini ancora non è nelle migliori condizioni (e difatti oggi non è nemmeno in panchina) dovrebbe toccare a Rugani giocare in coppia con Bonucci.

