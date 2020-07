Juventus-Torino 4-1, Longo: “Abbiamo avuto noi il pallino del gioco, fiducioso per il futuro”

Moreno Longo prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta pesante subita dal suo Torino al cospetto di Cristiano Ronaldo e compagni

Sebbene il Torino abbia rimediato una sconfitta pesante nell’anticipo del trentesimo turno del campionato di Serie A, Moreno Longo prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, salvando la prestazione e l’atteggiamento dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole: “Siamo venuti qui, prendendoci i nostri rischi, mettendo in preventivo di giocare uno contro uno con le loro ripartenze. Ci siamo presi i nostri i rischi in fase di impostazione, eludendo il loro primo pressing. Ci siamo costruiti un paio di opportunità per pareggiare, non le abbiamo concluse, e una giocata del fuoriclasse ci ha puniti. Sono comunque contento del fatto che la squadra sia venuta qui con la voglia di imporre il proprio gioco, finendo la partita con una percentuale di possesso palla maggiore di quello della Juve. Dobbiamo continuare su questa strada.”

Potrebbe interessarti anche–> Donnarumma alla Juventus, calciomercato: Paratici è pronto al blitz

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK