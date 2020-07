Donnarumma alla Juventus, calciomercato: Paratici pronto al blitz decisivo

Calciomercato Juventus, situazione Donnarumma: Alfredo Pedullà ci fornisce importanti delucidazione in merito al portierone del Milan. Ecco tutti i dettagli

La Juventus resta in agguato su Donnarumma. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris starebbe aspettando con molto interesse i colloqui sul rinnovo ( per adesso infruttuosi) tra il portiere della Nazionale e il Milan, dal momento che l’estremo difensore rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021. Nel caso in cui le trattative del prolungamento e adeguamento contrattuale dovessero fallire, ecco che i bianconeri potrebbero ritornare prepotentemente in gioco, proponendo al portiere nativo di Castellammare di Stabia un contratto quinquennale a 6 milioni di euro più bonus a stagione, indipendentemente dal rinnovo di Szczesny.

Calciomercato Juventus, Donnarumma nome caldo: Paratici affonda il colpo?

La situazione potrebbe subire un’accelerata importante nel corso delle prossime settimane. Al momento la situazione è ingarbugliata, un nodo molto complesso da sciogliere. Donnarumma non ha mai fatto mistero di stare bene a Milano, la città che lo ha accolto come figliol prodigo, nella quale è cresciuto e maturato molto sia da un punto di vista umano che sportivo. Ma al richiamo della Vecchia Signora, in questo periodo, è molto difficile resistere. L’affare Donnarumma-Juventus potrebbe concludersi soprattutto grazie alla sapiente regia di Mino Raiola, i cui rapporti ottimi con i bianconeri potrebbero incidere e non poco nell’operazione. Paratici è pronto a sferrare l’attacco decisivo, e a regalare a Sarri un innesto utilissimo non soltanto per il presente, ma anche in un’ottica futura: il Milan è avvisato, ora la palla passa al club rossonero. Sarà un’estate bollente su questo fronte..

