Probabili formazioni Juventus-Torino, Buffon pronto a festeggiare il record

Nelle probabili formazioni Juventus-Torino spicca ancora la presenza di Dybala e Cristiano Ronaldo insieme dal primo minuto. Douglas Costa solo nalla ripresa.

I bianconeri dovranno fare i conti, anche oggi pomeriggio nel derby col Torino, con le solite assenze. Le probabili formazioni Juventus-Torino dicono che Sarri sarà senza Alex Sandro, Demiral, De Sciglio e Khedira, in più Higuain andrà ancora in panchina a mezzo servizio. A Longo, invece, mancheranno solo l’infortunato Baselli. La Gazzetta dello Sport stamattina, fotografa la situazione in un articolo di presentazione. «Un passo falso potrebbe riattizzare la brace – mette in guardia la rosea -. Sarri adatterà Danilo a sinistra. Qui, magari con il ritrovato Ansaldi, il Toro può ricavare pericoli. Ma, prima di tutto, dopo due sconfitte senz’anima, dovrà mettere in campo uno spirito degno della sua tradizione. In fondo, l’ultima volta allo Stadium. i granata passarono in vantaggio con Lukic e CR7 pareggiò di testa solo all’84’, restando sospeso in aria, come un colibrì». Buffon, inoltre, batterà il record di Maldini e diventerà il calciatore con più presenze in Serie A della storia del calcio nostrano.

Probabili formazioni Juventus-Torino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo

