Cuadrado su Belotti, Juventus-Torino continua sui social network

Il presunto fallo di Cuadrado su Belotti in Juventus-Torino continua ad alimentare una serie di polemiche sui social network. E c’è chi grida allo scandalo.

La moviola della “Gazzetta dello Sport” non è stata d’accordo con quanto deciso dell’arbitro di Juventus-Torino. Il caso incriminato riguarda l’intervento di Cuadrado su Belotti. La rosea, infatti, considera il pestone del colombiano ai danni degli attaccanti possibile di essere sanzionato. «Al 72’ Belotti in area salta per agganciare un pallone, lo manca e va a terra – si legge sul quotidiano di Milano -. Cuadrado di spalle cadendo indietro pesta il piede del granata. La dinamica e il pallone che si allontana forse inducono Maresca a soprassedere, ma i frame mostrano il colpo per il quale concedere un rigore non sarebbe stato un errore».

Cuadrado su Belotti, il web discute

Sul web fioccano le polemiche e chi urla allo scandalo. Anche il Corriere dello Sport analizza l’accadito. «Spiovente in area, Cuadrado è davanti a Belotti – scrive – Salta, non trova di molto il pallone, dietro c’è il Gallo che si allunga e prova a scattare verso il pallone. Il bianconero ricadendo gli pesta la caviglia, valesse la volontarietà sarebbe ampiamente involontario, ma è una discriminante che non conta. Conta che Cuadrado ha impedito all’avversario di poter giocare il pallone. Ci stava il rigore, Irrati avrebbe potuto richiamare l’internazionale di Napoli a VAR».

