Calciomercato Juventus, respinto l’assalto bianconero al bomber

Non ci sono dubbi sul fatto che nel prossimo calciomercato Juventus i bianconeri andranno a caccia di un nuovo centravanti. Anche se c’è da capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain, il club punta ad una stella in attacco, un centravanti di spessore che possa essere determinante in Italia e in Europa.

In queste settimane il nome più accostato ai bianconeri per la prossima stagione è stato quello del polacco Milik, che potrebbe lasciare il Napoli in estate, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2021. Ma nelle ultime ore è spuntata fuori anche un’altra grande alternativa.

Calciomercato Juventus, la Lazio dice no ad Immobile

Come riporta Calciomercatoweb.it la Juventus avrebbe fatto un tentativo per arrivare a Ciro Immobile, indiscusso bomber della Lazio e leader della classifica dei cannonieri. Un attaccante dal rendimento assicurato, come conferma lo score che ha avuto nelle ultime stagioni.

Per strappare Immobile alla Lazio la Juventus avrebbe offerto una importante somma cash più il difensore Daniele Rugani. Ad ogni modo il club capitolino avrebbe subito stoppato sul nascere ogni interesse, difficilmente si priverà di una delle sue stelle più importanti.

