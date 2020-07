Georgina posta su Instagram. CR7: «La donna più bella del mondo»

Bel siparietto tra Georgina e Cristiano Ronaldo su Instagram. I fan hanno rimepito di like la compagna del campione portoghese ammirandone ancora la bellezza.

Quando Georgina Rodriguez posta qualcosa su Instagram, in automatico fioccano centinaia di migliaia di like. E’ il caso dell’ultimo in cui esce dall’acqua per risalire sul pontile di un’imbarcazione. Stupenda, come sempre, ha attirato a sé gli elogi dei follower scrivendo «Estos son los ojitos que le pongo al amor de mi vida». Tradotto: «Questi sono gli occhietti che ho messo sull’amore della mia vita». Nemmeno il Re, sua maestà CR7 è rimasto insensibile a tale fascino ed ha commentato la foto. Cristiano Ronaldo ha risposto: «La donna più bella del mondo».

Il post di Georgina e la risposta di CR7

Visualizza questo post su Instagram Estos son los ojitos que le pongo al amor de mi vida 🤪…🧜🏽‍♀️❤️…#amote Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 4 Lug 2020 alle ore 3:35 PDT

