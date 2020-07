Hesgoal Milan-Juventus come vederla? Diretta Live su Dazn no Vipleague

Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A, andrà martedì sera alle 21.45. Sky o Dazn? Ecco come vedere il match di San Siro

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Le due formazioni, entrambe reduci da un periodo di forma molto esaltante, cercano conferme per cercare di mettere ancora più pressione alla Lazio, distante già sette lunghezze. Non sarà facile per Cristiano Ronaldo e compagni però, perchè i rossoneri sono reduci proprio dal soggetto all’Olimpico contro i biancocelesti, che ha dato loro un’iniezione di fiducia importante. Vediamo insieme dove poter seguire la gara.

Dazn Milan-Juventus diretta live: No Hesgoal e Vipleague

La partita Milan-Juventus sarà visibile su Dazn. Il calcio d’inizio è fissato per le 21-45. Di conseguenza, il match non sarà trasmesso su Sky.

Ricordiamo, inoltre, che è severamente vietato utilizzare siti come Hesgoal per vedere Milan-Juventus: anche digitando “Milan-Juventus Vipleague“, tra l’altro, usufruireste di un servizio assolutamente illegale.

