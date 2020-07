Mandzukic torna in Italia. La Juventus non lo lascerebbe all’Inter…

Il ritorno di Mario Mandzukic in Italia è scontato, ma la Juventus vorrebbe evitare che finisse da Antonio Conte all’Inter. E se lo riprendesse Paratici?

Come noto nelle ultime ore Mario Mandzukic, che ha rescisso con il club qatariota dell’Al Duhail, sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter come vice-Lukaku. La “La Gazzetta dello Sport” ha confermato l’anticipazione di Calciomercatoweb per quanto riguarda il possibile ritorno in Italia di Mandzukic, sponda nerazzurra. Antonio Conte lo stima, Marotta invece lo ama e farebbe carte false per portarlo ad Appiano Gentile. Sarebbe l’ennesimo colpo al cuore di una tifoseria, bianconera, che deve continuamente leggere di ex pupilli trattati dai nerazzurri. Con SuperMario, probabilmente, però sarebbe effettivamente troppo. Ecco perché all’orizzonte potrebbe esserci dell’altro…

Mandzukic cuore bianconero. No all’Inter?

Mandzukic ha il cuore bianconero, è legatissimo ai fan della Juventus ma ha il dente avvelenato con Maurizio Sarri. Basterebbe questo per fargli cambiare aria e soprattutto sponda? Non è dato a sapersi oggi come oggi, ma il giornalista Luigi Guelpa ha rilanciato sul suo profilo Twitter l’idea clamorosa che potrebbe riguardare l’attacco della Juventus. «Mettere in croce Sarri dopo Milan-Juve è una follia. Cinque minuti deliranti possono capitare a chiunque. Ora è necessario guardare avanti. Ps, io Mandzukic lo riporterei a casa». Così l’ex bianconero potrebbe rappresentare un’occasione davvero da non perdere a parametro zero dopo le incomprensioni con lo stesso Sarri prima del suo addio.

