Buffon allenatore della Juventus? C’è il primo indizio sul futuro

Silvano Martina, procuratore di Gigi Buffon, ha anticipato che a suo avviso il portierone bianconero ha la stoffa per poter allenare in futuro la Juventus.

Gigi Buffon allenatore della Juventus? La cosa potrebbe avere un senso in futuro al termine della prossima stagione. A giugno 2021, infatti, il portiere italiano più forte di tutti i tempi appenderà le guanti al chiodo e penserà al futuro. E’ toccato all’agente del pipelet bianconero, Silvano Martina, avanzare questa ipotesi. Dopo aver battuto il record di presenze e aver firmato il rinnovo per un altro anno nella società bianconera, per l’estremo difensore si guarda già al futuro. Prima o poi arriverà il ritiro e per il suo procuratore il destino è già segnato: la panchina.

LEGGI ANCHE >>> Da Roma arriva l’assist di Fonseca per il calciomercato della Juventus

Buffon, futuro in panchina. Magari alla Juventus…

«Secondo me dopo il ritiro deve allenare perché capisce di calcio ed ha l’esperienza giusta per gestire qualunque tipo di spogliatoio». Allenare anche una big come la Juventus secondo Silvano Martina. «Per me sarebbe in grado di farlo – dice -. A differenza degli altri, è capace di semplificare tutto. E’ un dono naturale che ha». Il procuratore ha parlato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK