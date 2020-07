Sorteggio Champions League Final Eight: percorso Juventus

Sorteggio Champions League, ecco il percorso della Juventus nella Final Eight qualora dovesse riuscire a eliminare il Lione nel ritorno degli ottavi di finale.

Quella 2019/2020 sarà una Champions League che passerà sicuramente alla storia. Il format finale sarà infatti innovativo e diverso da tutti quelli del passato, ideato dalla Uefa dopo l’emergenza per il coronavirus che ha scombussolato i calendari del calcio e non solo quelli.

Ci saranno otto squadre concentrate in una “Final eight” come fosse un mundialito da giocare in pieno agosto. Tutte finali in gara secca, porte chiuse e il caldo di Lisbona in uno scenario da amichevoli estive. E visto il contesto straordinario, le sorprese non sono da escludere.

Quello delle Final Eight di Champions League è stato un sorteggio davvero speciale, con quattro “X” per chi non s’è ancora qualificato, un tabellone tennistico che disegnerà la strada fino alla finalissima del 23 agosto, e tante grandi in ansia, Juventus compresa.

Prima di parlare di “Final Eight” c’è però l’ultimo appuntamento con gli ottavi ancora da completare. Atalanta, Lipsia, Atletico e PSG sono già ai quarti. Mancano le altre quattro. Per una sembra soltanto una formalità: dopo il 3-0 di Stamford Bridge al Chelsea, il Bayern Monaco si sente già a Lisbona. non dovrebbe temere il ritorno all’Allianz. Meno scontato Manchester City-Real: si parte dal 2-1 dell’andata per gli inglesi. Più equilibrate le altre due sfide. Quelle con le italiane. Barcellona e Napoli al Camp Nou ripartono dall’1-1 del San Paolo. La Juventus dovrà rimontare l’1-0 al Lione che non gioca una partita ufficiale da marzo: missione possibile.

Sorteggio Champions League, la strada verso la finale

In caso di qualificazione ai quarti di finale, la Juventus si ritroverebbe di fronte la vincente tra Manchester City e Real Madrid. Il City ha vinto 2-1 all’andata, e parte favorito ma mai dire mai. Sarri eventualmente si ritroverebbe di fronte uno tra Zidane e Guardiola, due allenatori nei sogni dei tifosi della Juventus.

Nell’altro quarto di finale la vincente tra Barcellona e Napoli affronterà la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco: i tedeschi sono già virtualmente alla Final Eight. Già sicure le altre due partite di questi quarti di finale inediti: Lipsia-Atletico Madrid e Atalanta-Psg.

E le semifinali? La vincente di Real Madrid/Man City contro Lione/JUVE se la vedrà in semifinale con la vincente di NAPOLI/Barcellona contro Chelsea/Bayern. Napoli e Juve dalla stessa parte del tabellone.

L’altra semifinale sarà tra la vincente di ATALANTA-Psg contro la vincente di Lipsia-Atletico Madrid.

