Zaniolo, a Roma c’è il terrore che la Juventus possa soffiargli il gioiello

A Roma inizia a serpeggiare il terrore che la Juventus possa davvero mettere la mani su Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è tifoso bianconero da sempre

Niccolò Zaniolo e la Juventus? Si amano da sempre, anzi il fantasista della Roma non ha mancato di avere problemi per la sua fede bianconera. Fabio Paratici ha appuntato la cosa e sta aspettando il momento giusto per sferrare il colpo giusto. Stamattina il Corriere dello Sport ha titolato parlando addirittura di “allarme” e di come la cosa sia da scongiurare.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, guarda chi ti porta il super procuratore Jorge Mendes

La Juve ha pronta un’offerta per Zaniolo?

«In Italia da sempre piace alla Juventus e Paratici ne parla da tempo con il suo procuratore – si legge -. Lo ha fatto anche con Fienga, il club bianconero non è in grado oggi di fare un’offerta. Anche la Juve ha problemi economici. Ma si prepara a sferrare l’attacco. Zaniolo sta bene a Roma. I suoi genitori lo ripetono spesso. Qualche mese fa la società giallorossa aveva assunto l’impegno di blindare Zaniolo e Pellegrini, ma i gravi problemi economici, la necessità di fare plusvalenze in vista dell’iscrizione al campionato, non consentono alla Roma di fare distinzioni. Le plusvalenze potrebbero riguardare qualsiasi giocatore. Oggi la valutazione di Niccolò oscilla tra i 60 e i 50 milioni».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK