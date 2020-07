Juventus, guarda chi ti porta il super procuratore Jorge Mendes

Jorge Mendes, super procuratore già agente di Cristiano Ronaldo, ha proposto alla Juventus di prendere Rafael Leao dal Milan. L’affare può sbloccarsi a sorpresa.

Come riporta Il Giornale, l’agente portoghese avrebbe offerto Rafael Leao a diversi club europei. Tra questi anche la Juventus, oltre a Wolverhampton e Atletico Madrid: tutti e tre avrebbero espresso il loro gradimento per il giocatore. Il calciatore in questione è Rafael Leao, centravanti del Milan che sta esplodendo proprio in questo finale di campionato. Si tratta di un profilo giovane, che non avrebbe difficoltà ad accettare la panchina nel caso ce ne fosse bisogno.

Mendes vuole spostare Rafael Leao

Il portale calciomercato.it rilancia l’indiscrezione aggiungendo dei particolari. «L’ex talento del Lille, dopo una prima parte di stagione anonima, sta mostrando di poter fare la differenza a partita in corso. Leao ha segnato contro la Spal e poi anche contro i bianconeri nella storica rimonta di San Siro. Il giovane attaccante vuole diventare un top in Europa, magari restando al Milan. Senza Pioli, però, le cose potrebbero cambiare e Mendes si sta già cautelando nel caso in cui Rangnick dovesse decidere diversamente. In ogni caso la pista che porta a Juve, Wolves e Atletico resta fredda in tutti e tre i casi. Almeno per il momento». Mendes è in agguato…

