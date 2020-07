Intervallo Juventus-Atalanta: 0-1 dopo 45′, al momento decide Zapata

Intervallo Juventus-Atalanta: 0-1 dopo la prima frazione di gioco

L’Atalanta sta conducendo per 0-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Risultato assolutamente giusto, dal momento che è stata la squadra di Gasperini a fare la partita, andando vicino al goal in più di una circostanza. A sbloccare la gara ci ha pensato il centravanti colombiano, abile a sfruttare un’indecisione della retroguardia nerazzurra e a battere l’incolpevole Szczesny. Ritmi forsennati di Gomez e compagni: proprio l’argentino sfiora il goal in più di una circostanza. Nei padroni di casa positive solo le prove di Rabiot e Dybala. Squadre negli spogliatoi.

