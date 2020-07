Juventus-Atalanta: le probabili formazioni. Tornano Dybala e De Ligt

In Juventus-Atalanta le probabili formazioni raccontano di come Maurizio Sarri torni ad utilizzare dal 1′ Dybala e De Ligt. Nella Dea Ilicic con Gomez e Zapata.

I bianconeri dovranno fare i conti, anche stasera nella cruciale sfida di San Siro, con le solite assenze. Le probabili formazioni Juventus-Atalanta dicono che Sarri sarà senza Demiral, De Sciglio, Khedira, ma De Ligt e Dybala tornano dalla squalifica. A Gasperini, invece, non mancherà assolutamente nessuno. La Gazzetta dello Sport stamattina, fotografa la situazione in un articolo di presentazione. « La Juve di Sarri non diventerà mai il suo Napoli. Ma, come dimostrato anche a San Siro, prima del blackout, può essere una squadra che rappresenta bene il suo spirito olandese, a tutto campo. Gasp cambia perché si diverte un mondo a inventare. «Generale» o «Martello» sono etichette superficiali e sbagliate. Gasperini è Leonardo, ha il gusto della trovata».

Le probabili formazioni Juventus-Atalanta

Queste le probabili formazione di Juventus-Atalanta secondo la rosea:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

