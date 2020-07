Milik, la concorrenza per la Juventus arriva da chi ti ha già battuto

Domani sera si disputerà Napoli-Milan, un match in cui i rossoneri proveranno a parlare con Milik. La Juventus attende il divorzio definitivo con gli azzurri.

«La sua storia sarà anche ai titoli di coda a Napoli, ma Arek Milik quei titoli vuole scriverli con i gol. Ormai la strada pare segnata. Lui che decide di non firmare il rinnovo in azzurro perché vuole giocare con più continuità. Il club che prova a convincerlo da mesi ma alla fine la quadra non si trova e ora inevitabilmente il centravanti che finisce sul mercato. Al tempo stesso deve pensare a restare concentrato perché vuole chiudere comunque bene con una città che tanto gli ha dato e in cui continua a vivere benissimo». Scrive così la Gazzetta dello Sport parlando di un presunto flirt tra il centravanti polacco e il Milan. E la Juventus che, ovviamente, resta sullo sfondo.

LEGGI ANCHE >>> Griezmmann alla Juventus, clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna

Milik lascia Napoli, quale la sua meta?

Il Milan, dopo aver battuto la Juventus in campo, vuole farlo anche sul calciomercato. «Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche – si legge ancora -. Ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare. In ogni caso Milik sa che le questioni di mercato andranno per le lunghe. Dunque cerca di restare concentrato sulle partite che restano e soprattutto su quell’ottavo di Champions al Barcellona».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK