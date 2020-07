Griezmann verso la Juventus, dalla Spagna arriva la notizia bomba

Clamorosa indiscrezione lanciata da Don Balon. Antoine Griezmann sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus lasciando il Barcellona.

Clamorosa indiscrezione lanciata dal portale spagnolo Don Balon. Il talento francese dei blaugrana Antoine Griezmann sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Questo dovrebbe avvenire nella prossima stagione, o al massimo in quella successiva. Il centravanti francese, attualmente in rotta di collisione con il Barcellona, sarebbe stato designato come erede di Cristiano Ronaldo. La novità riguarda le modalità dell’affare. Anche se CR7 non dovesse lasciare Torino, l’operazione si concluderebbe ugualmente per volontà di Andrea Agnelli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, guarda chi ti porta il super procuratore Jorge Mendes

Griezmann verso la Juventus

La situazione di Griezmann al Barcellona non è tranquilla. Le tante panchine hanno scatenato una ridda di voci di mercato e di reazioni. In primis, quella dello stesso Setien al termine della sfida contro l’Atletico Madrid di Simeone. Poi, quella piccata del padre del calciatore. Adesso, però, è arrivato il tempo degli incontri per capire il da farsi. La sorella-agente, Maud, ha chiesto alla dirigenza un incontro urgente per discutere della situazione che si è venuta a creare. La Juventus e Paratici osservano sullo sfondo, pronti a sferrare l’attacco decisivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK