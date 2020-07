La Juventus ha fatto un importante passo in avanti verso lo scudetto pareggiando per 2-2 contro l’Atalanta. Una sfida che ha visto la squadra di Sarri messa in grande difficoltà, ma capace di reagire e di portare a casa un risultato fondamentale per la classifica.

Il vantaggio sulla Lazio è infatti aumentato a 8 punti, 9 invece sono rimasti quelli di vantaggio sull’Atalanta. Adesso si attende il risultato dell’Inter, che potrebbe agguantare proprio la Lazio al secondo posto.

Juventus-Atalanta, il commento di Enrico Varriale

A commentare subito dopo il fischio finale il match tra i bianconeri e gli orobici è stato anche il giornalista Rai Enrico Varriale, che ha sottolineato come il pareggio sia stato un risultato ingiusto vista la grande prova dell’Atalanta, pur riconoscendo come l’arbitro abbia fatto le scelte giuste nel concedere i due penalty alla Juve.

“Un pari immeritato può valere lo scudetto per @juventusfc. Grande @Atalanta_BC domina nel 1mo tempo in cui ha il torto di segnare un solo gol.Anche nella ripresa meglio la squadra di #Gasperini che da’ una lezione a #Sarri.2 rigori fortunati, ma che ci stanno,salvano i bianconeri” ha scritto su Twitter

