Juventus, le parole di Paratici sul rinnovo di Dybala

Anche contro l’Atalanta Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo e la Juventus sa benissimo di poter sempre contare su di lui. Anche se non ha segnato, sono state tante le sue iniziative in campo degne di nota.

In questa stagione il rendimento del numero dieci è cresciuto in maniera vertiginosa. Sarri gli ha dato grande fiducia, pur schierandolo a volte nella posizione di falso nueve, e lui la sta ripagando nel migliore dei modi. Ormai titolare fisso, è destinato a diventare una bandiera del club bianconero. E la conferma è arrivata anche dalle parole del direttore sportivo Fabio Paratici.

Juventus, Dybala vicino al rinnovo

Come riporta Sky Sport non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera voglia tenersi stretto il calciatore argentino. Il contratto di Dybala scade a giugno 2022 ma l’intenzione del club è quello di prolungarlo. E le parole di Paratici non lasciano dubbi.

“Stiamo parlando di rinnovo con i suoi manager con una certa continuità. Sicuramente è un giocatore molto importante, per il quale è stato fatto un grande investimento già al momento dell’acquisto. – ha detto il dirigente bianconero – Abbiamo sempre creduto in lui e non a caso gli abbiamo assegnato la maglia numero 10 che, visti gli ultimi dieci della storia bianconera, ha un valore simbolico per noi. Speriamo, anzi siamo sicuri, che Dybala sarà il futuro della Juventus“.

