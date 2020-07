Boga, la Juventus tenta un doppio colpo con il Sassuolo

La Juventus è intenzionata a non lasciarsi sfuggire Jeremye Boga per il futuro, ma con il Sassuolo parla anche di Manuel Locatelli che sta crescendo tanto.

Le parole pronunciate in continuazioni dall’ad Carnevali su Boga non spaventano la Juve. «E’ richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo» ha detto in più occasioni. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Il Napoli ha già messo 25 milioni sul tavolo per prenderlo subito, ma non bastano affatto. Dietro l’affare celebrato oggi sulla stampa potrebbe esserci la Vecchia Signora. I rapporti tra le due società sono ottimi e consolidati, pertanto da Torino stanno preparando l’assalto immediato. Borussia Dortmund permettendo, che è il classico terzo incomodo. Il Sassuolo ha ora in tasca l’intero cartellino del francese dopo averlo riscattato dal Chelsea. Per i neroverdi si tratta di un’operazione fantastica che permette al club di avere un potenziale top-player in organico. Paratici lo sa, ma non molla.

Boga e Locatelli piacciono alla Juventus

Secondo quanto riposta stamattina Tuttosport, Il filo diretto tra Fabio Paratici e Giovanni Carnevali sembra proseguire anche per Manuel Locatelli e Jeremie Boga. Sono due prospetti che stanno facendo molto bene agli ordini di De Zerbi. I bianconeri insidiano dunque Napoli e Milan, che hanno riposto le loro attenzioni soprattutto sull’ala devastante. I bianconeri potrebbero raggiungere con l’inserimento di alcune contropartite. Il nome di Hans Nicolussi Caviglia, di rientro dal prestito al Perugia, sarebbe già stato fatto nei contatti con Carnevali. Nuovi discorsi sono dunque previsti in futuro.

