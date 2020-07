Lacazette, in ascesa le quotazioni del nuovo bomber della Juventus

La Juventus dovrà rintracciare sul mercato un centravanti. Il nome di Lacazette in queste ultime settimane sembra abbia superato quello di Milik.

Il duello Juve-Inter è infinito. Come noto, anche sul mercato le due compagini si stanno dando grande battaglia. L’ultimo nome su cui potrebbero arrivare a battagliare è Lacazette. Questo soprattutto se dovesse salutare in estate Lautaro Martinez. Al momento sono i bianconeri ad essere in netto vantaggio grazie anche all’eventuale inserimento di Rabiot nella possibile trattativa con i “Gunners”. Si tratterebbe di un acquisto di grande spessore, molto funzionale al gioco di Sarri e ad aprire spazi per Cristiano Ronaldo. Paratici segue da vicino l’evoluzione, ma non fa trascurata l’ipotesi Milik.

Juventus tra Milik e Lacazette

Il portale calciomercato.it spiega nel dettaglio la situazione. «Juventus e Atletico Madrid sono già in competizione per arrivare ad Arek Milik – si legge -. Entrambe le società hanno messo gli occhi sul bomber del Napoli, ancora lontano dal rinnovo. A frenare l’affare sono però le richieste di De Laurentiis, che è disposto a trattare per almeno 40 milioni di euro. Così, per la società di Agnelli e i “Colchoneros”, l’idea in ascesa è Alexandre Lacazette dell’Arsenal, cercato anche dall’Inter». L’impressione è che in questa direzione qualcosa possa davvero accadere.

