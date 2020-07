Esonero Sarri, calciomercato Juventus: se perde con la Lazio, Pirlo in pole per sostituirlo

Calciomercato Juventus, esonero Sarri: nel caso in cui i bianconeri dovessero perdere anche contro la Lazio, ecco che si farebbe strada l’ipotesi di un traghettatore. Tutti i dettagli dell’operazione

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sportmediaset. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il futuro di Maurizio Sarri sembra essere appeso a un filo. Dopo le debacles contro il Milan e il faticoso pareggio ottenuto contro il Sassuolo, Cristiano Ronaldo e compagni hanno il dovere di vincere per non vedere compromesso la conquista del nono scudetto consecutivo. Nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a battere la squadra di Simone Inzaghi, la dirigenza di corso Galileo Ferraris potrebbe pensare ad un clamoroso ribaltone: in queste ultime ore sta prendendo piedi l’ipotesi di Pirlo come traghettatore, già entrato in orbita Juve essendo stato annunciato come allenatore dell’Under 23. Sono attesi clamorosi sviluppi nel corso delle prossime ore: Sarri rischia, l’ombra di Pirlo comincia ad allungarsi pericolosamente su di lui…

