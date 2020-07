L’allenatore della Roma Fonseca ha bacchettato il calciatore Zaniolo, dicendo che non gli è piaciuto nella sfida contro il Verona, assist di mercato?

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca, in occasione della partita contro il Verona ha bacchettato il pupillo della squadra Nicolò Zaniolo sostenendo che la prestazione offerta contro l’avversaria non gli è piaciuta. Per molti questo è un classico indizio di mercato, dato che l’allenatore ha poi aggiunto dettagli proprio riguardanti il suo stile di gioco. Ecco cosa ha detto Paulo Fonseca su Zaniolo: “La sua prestazione non mi è piaciuta. Zaniolo deve capire che quando entra deve lavorare primo per la squadra, e oggi non mi è piaciuto proprio perché non ha lavorato per la squadra”.

Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: l’assist è di Fonseca

Nonostante Zaniolo sia a tutti gli effetti il grande pupillo della società romana, il vero fuoriclasse e già osannato futuro capitano alla Francesco Totti, le parole del mister Fonseca non lasciano dubbi e per molti sono sentore di un probabile addio a fine stagione. Naturale pensare che l’assist è per la squadra bianconera, la prima grande interessata al profilo di Nicolò. Uno degli obiettivi primari di Fabio Paratici è proprio il calciatore italiano che vorrebbe già provarlo a portare a Torino nella prossima stagione. Fonseca, sempre parlando di Zaniolo, ha poi aggiunto: “Non sono soddisfatto dell’atteggiamento di Zaniolo“. E poi, alla domanda se Mancini che sgrida Zaniolo in nazionale, il mister romano ha risposto: “Mancini ha ragione perché Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto”. Insomma, i rapporti non sembrano più solidi come un tempo e il probabile addio a fine stagione è da mettersi in conto, Juventus avvisata.

