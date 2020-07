Cristiano Ronaldo, bomba dalla Spagna. Può lasciare la Juve per la Premier

Secondo i media spagnoli Cristiano Ronaldo potrebbe valutare di lasciare la Juventus per trasferirsi in Premier League. C’è il Newcastle sulle sue tracce.

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus. La notizia arriva dalla Spagna, sempre molto attenta alle vicende del fuoriclasse portoghese. Che non sia soddisfatto si Sarri è sotto gli occhi di tutti, nonostante abbia segnato 28 gol in 29 match. Il suo solito bottino di gol impressionante che però potrebbe non bastare. Il fenomeno, però, sembrerebbe in bilico per quanto riguarda il futuro visto che ci sarebbero molte squadre su di lui. Cristiano Ronaldo non ha intenzione di smettere e vuole continuare in stile Ibrahimovic, per questo il ritiro sembrerebbe lontano. Ha un contratto con la Juve fino al 2022, ma non è detto che venga rispettato.

Cristiano Ronaldo, quale è il suo futuro?

Una squadra interessata ormai da tempo sembrerebbe il Newcastle, che con la nuova proprietà potrà permettersi qualsiasi giocatore. Secondo quanto riportato da Don Balon, il fenomeno portoghese sembrerebbe intenzionato a lasciare l’Italia proprio per andare in Premier League, campionato che ama di più, dove proprio il Newcastle potrebbe farsi avanti e accontentare Ronaldo, che vorrebbe almeno un contratto di due anni. Il suo procuratore Mendes è con le orecchie tese.

