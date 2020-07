Calciomercato Juventus, ci sono tre difensori con le valigie in mano

Il calciomercato Juventus interesserà per ovvie motiviazioni anche il pacchetto arretrato. Nella fattispecie ci sono tre difensori con le valigie in mano.

La fase di non possesso di Maurizio Sarri ha delle crepe grandi così. Nelle ultime tre giornate di campionato ha incassato nove gol, una cosa mai vista prima. Era da più di 15 anni, inoltre, che non si concedevano 16 occasioni da rete agli avversari nel primo tempo come a Reggio Emilia. Ecco perché Agnelli sta riflettendo sul tecnico toscano. Il calciomercato Juventus, di conseguenza, interesserà anche il pacchetto arretrato con una serie di operazioni. In particolare, sono tre i calciatori che lasceranno sicuramente Vinovo.

Calciomercato Juventus, Rugani e Romero andranno via

Secondo quanto riporta Tuttosport, sono diversi i difensori che infiammeranno in uscita il calciomercato. «Con le valigie pronte ci sono Rugani e De Sciglio, destinati alla partenza dopo essere stati vicini già in passato a cambiare maglia» si legge. Attenzione, inoltre, a Pellegrini e Romero. Dei due difensori, che torneranno dai prestiti rispettivamente al Cagliari e al Genoa, uno resterà. L’altro potrebbe finire in qualche scambio per arrivare a a diversi obiettivi in entrata. Insomma, c’è grande movimento in attesa di capire cosa farà Sarri col titolo…

