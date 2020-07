Kumbulla alla Juventus, calciomercato: l’Inter piomba sul difensore, i dettagli

Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per Kumbulla e prova a beffare sia la Lazio sia i bianconeri che da tempo avevano attenzionato il giocatore. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti frenetici tra le parti, alla ricerca dell’accordo risolutore

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KUMBULLA AFFARE/ Importanti novità emergono sul fronte Kumbulla. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Skysport, infatti, l’Inter si sarebbe mossa con decisione per mettere le mani sul forte difensore albanese, battendo la concorrenza di Juventus e Lazio, che da tempo avevano attenzionato il giocatore. Kumbulla, che quest’oggi non ha giocato nel match che ha visto il Verona fermare la corsa dell’Atalanta, è valutato dalla società scaligera circa 35 milioni di euro. La Lazio non si sarebbe spinta fino a 26 milioni, mentre la Juve al momento si sarebbe limitata soltanto a dei sondaggi. L’accordo Inter-Kumbulla sarebbe stato trovato sulla base di un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Sono attesi importanti aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

