Juventus-Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Sarri

Juventus-Lazio è il big match della 34esima giornata di serie A e si gioca lunedì sera 20 luglio alle ore 21.45. Probabili formazioni e pronostici.

Non ci sono dubbi sul fatto che questa è la partita chiave per lo scudetto. Ancor di più dopo i risultati delle altre pretendenti in questa giornata numero 34. L’Atalanta non è andata oltre il pareggio sul campo del Verona e anche l’Inter ha sciupato l’occasione strappando un punto solo nel finale all’Olimpico contro la Roma.

Per la Juventus dunque questo è un vero e proprio match point, da sfruttare nei migliore dei modi. In caso di successo Ronaldo e compagni si avvicinerebbero davvero tanto alla matematica conquista del titolo. Nel loro impianto difficilmente l’undici di Sarri fa cilecca e per questo motivo alla Lazio serve davvero una grande impresa. Ancor di più in considerazione delle ultime uscite dei biancocelesti, in affanno sotto tanti punti di vista.

Nella Juventus non ci sarà a disposizione Bernardeschi, squalificato. Il suo posto dovrebbe essere preso da Douglas Costa, anche se non si escludono sorprese dell’ultima ora. Per il resto si rivedrà Cuadrado a destra e a centrocampo Sarri sembra intenzionato a schierare Pjanic in regia con Bentancur al suo fianco. La Lazio sarà priva del regista Leiva, sostituito da Parolo. Assenza pesante per Inzaghi che schiera Lukaku a sinistra e, senza Luis Alberto, si affida a Immobile e Caicedo oltre che ovviamente all’asso Milinkovic-Savic.

Juventus-Lazio, probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Cataldi, Lukaku; Immobile, Caicedo.

