Video Goal Immobile Juventus-Lazio: per i biancocelesti segna il bomber

Video goal Immobile Juventus-Lazio: Inzaghi ci crede grazie al suo centravanti

Per Immobile si tratta di un’ottima rete! Che porta nuovamente in linea di galleggiamento la squadra di Inzaghi. Una rete che conferma ulteriormente il vantaggio e dà quella marcia in più verso la vittoria. Ancora una volta, questo ragazzo si è dimostrato assolutamente fenomenale sotto porta e adesso ha segnato un’ottima rete. Anche nei momenti di enorme difficoltà da parte del resto della squadra, lui riesce a farsi trovare pronto. Talento ma soprattutto carisma che in questi palcoscenici risultano fondamentali, soprattutto in una sfida così importante per la corsa scudetto. Immobile è in grado di superare qualsiasi ostacolo e andare in rete. Segnare tanti gol e portare alla vittoria la propria squadra.

Ti potrebbe interessare anche–> Zaniolo alla Juventus, calciomercato: può andarsene dalla Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK