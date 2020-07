Il futuro di Zaniolo può essere lontano dalla Roma. Nonostante la volontà del calciatore di rimanere, per 50 milioni Pallotta potrebbe lasciarlo partire.

Le volontà di Nicolò Zaniolo sono chiare: il giocatore vuole rimanere nella Capitale e giocarsi la sua titolarità nella squadra che gli ha permesso di diventare celebre e autentico idolo dei tifosi, che già ne stanno tessendo le lodi come capitan futuro, l’erede designato di Francesco Totti. Un’eredità – di certo – non semplice ma che visti i risultati sta dando ragione ai supporter giallorossi. Sappiamo anche come la Roma in questo periodo – non di certo roseo dal punto di vista economico – abbia necessariamente bisogno di sfoltire la rosa proprio per rientrare nei bilanci economici e una cessione illustre potrebbe proprio essere necessaria. Ecco, dunque, che la Juventus e Fabio Paratici potrebbero farsi avanti proprio per portare a termine il colpo che inseguono da parecchio tempo.

Zaniolo alla Juventus. Calciomercato: può andarsene dalla Roma

Infatti Pallotta potrebbe aprire alla cessione del suo gioiellino Nicolò Zaniolo ad una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. La Juventus è sempre la prima della lista ma c’è comunque da fare i conti con l’Inter e dall’estero anche il Tottenham che starebbe cercando proprio un giocatore dal profilo di Zaniolo. Come dicevamo però l’intenzione del giocatore è quella di rimanere nella Capitale e giocarsi la sua gloria, come dicevamo, il calciatore è un idolo dei tifosi che lo vorrebbero come capitan futuro nella rosa di Fonseca. Fabio Paratici intanto sta monitorando la situazione con l’obiettivo di portare a casa il colpo dell’estate che potrebbe proprio essere quello di Nicolò Zaniolo in bianconero.

