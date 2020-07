Video Goal Ronaldo Juventus-Lazio: sblocca la gara Cr7

Video Goal Ronaldo Juventus-Lazio: ha aperto lui le marcature con una conclusione d’autore su rigore. Clicca qui per vedere la rete

Goal della Juventus: Cr7 non poteva proprio sbagliare. Grandissima firma d’autore la sua su rigore.

Per Ronaldo si tratta di un’ottima rete! Che porta in vantaggio i bianconeri, segnando un goal importante contro la Lazio. Una rete che conferma il vantaggio dei bianconeri e dà quella marcia in più. Ancora una volta, questo ragazzo ha dimostrato di quanto sia assolutamente fenomenale sotto porta e adesso ha portato in vantaggio la propria squadra. Anche nei momenti di enorme difficoltà da parte del resto della squadra, lui riesce a farsi trovare pronto. Talento ma soprattutto carisma che in questi palcoscenici risultano fondamentali, soprattutto in una sfida così importante per la corsa scudetto. Cr7 è in grado di superare qualsiasi ostacolo e andare in rete. Segnare tanti gol e portare alla vittoria la propria squadra.

