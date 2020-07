Ieri sera nella super sfida con la Lazio vinta dai bianconeri per 2-1 il ds Paratici è apparso nervoso mentre parlava al telefono dopo la partita

Un episodio ieri sera ha destato l’attenzione dei giornalisti nel dopo partita di Juventus-Lazio all’Allianz Stadium. All’una di notte ancora in campo, Fabio Paratici il direttore sportivo della Juventus si è messo in mostra mentre parlava nervosamente al telefono e in un modo decisamente animato. Un momento che l’ha visto protagonista e sotto gli occhi di tutti i giornalisti ancora presenti.

Calciomercato Juventus, Paratici: la chiamata misteriosa del post gara

Un siparietto che l’ha visto agitarsi anche animatamente mentre parlava al telefono, sotto gli occhi di tutti i giornalisti ancora presenti. Naturalmente il contenuto della chiamata è ancora ignoto a tutti, ma ha catturato naturalmente l’attenzione di tutti i presenti che già stanno pensando a congetture in tema mercato. Infatti per i presenti ancora allo stadio lo sfogo di Paratici potrebbe essere solo un momento liberatorio, uno sfogo avvenuto dopo giorni difficili. Per altri invece potrebbe essere la manifestazione di un finale di stagione decisamente non semplice visto il numero di partite alla settimana e, quindi, uno stress che si estende anche alla dirigenza.

