Dybala e Ronaldo, bastano loro alla Juventus per competere in Europa?

Dybala e Ronaldo hanno messo la loro firma sullo scudetto della Juventus. Insieme hanno segnato 41 gol, settimi tra i migliori marcatori della storia bianconera.

Lunedì Dybala e Ronaldo si sono ritrovati a correre insieme verso Strakosha e Paolino ha fatto quello che doveva. Ha liberato CR7 per il tocco a porta vuota. Se non l’avesse fatto – alla Inzaghi con Barone –, qualcuno avrebbe dovuto convocare l’ambasciatore argentino a Lisbona per appianare il dissidio. Ma basta questa coppia alla Juventus per competere in Europa? L’impressione è che non basti, perché è la struttura del centrocampo e il gioco che latita a poter fare in negativo la differenza.

Dybala e Ronaldo sono secondi in europa

La Gazzetta dello Sport ha fatto l’elenco delle coppie migliori in stagione. «Per produzione offensiva, il top sono Lewandowski e Gnabry – si legge -. Hanno portato avanti di peso il Bayern tra campionato e Champions: 46 gol complessivi in Bundesliga. Dybala e Ronaldo, niente male, sono secondi. Per prospettive, impossibile andare oltre Haaland e Sancho, i padroni del futuro e del Borussia Dortmund. Per palmares, gli amiconi di Barcellona – Messi e Suarez – non temono confronti. Paulo e Cristiano, però, sono tra i più in forma e se la giocano con tutti. Anche col passato. Hanno segnato 41 gol, cifra che li proietta al settimo posto della classifica dei migliori marcatori della storia bianconera. Grazie alla doppietta di ieri hanno raggiunto il duo Del Piero-Trezeguet della stagione 2007-08».

