Probabili formazioni Udinese-Juventus: Sarri con il dubbio Higuain, gioca Rugani

Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Gonzalo Higuain, vittima nel riscaldamento contro la Lazio di un problemino alla schiena, potrebbe alla fine sedere nuovamente in panchina. In difesa, complice la squalifica di Bonucci, spazio a Daniele Rugani.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS HIGUAIN DUBBIO/ La Juventus si sta preparando in vista del match di domani alle 19.30 contro l’Udinese. Partita che potrebbe regalare alla compagine di Maurizio Sarri il nono scudetto consecutivo laddove Cristiano Ronaldo e compagni ottenessero una vittoria e l’Inter venisse fermata in casa dalla Fiorentina. Un unico grande dubbio attanaglia l’allenatore toscano, ed è quello relativo a Gonzalo Higuain: il Pipita si sta allenando con i compagni, ma deve ancora smaltire l’infortunio patito in occasione del riscaldamento della partita contro la Lazio. La sensazione è che anche contro l’Udinese l’argentino si accomoderà in panchina.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Probabile formazione Udinese: Musso, Becao, De Maio, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema, Lasagna, Okaka

Probabile formazione Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

