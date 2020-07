Calciomercato Juventus, Higuain al passo d’addio: sul Pipita piomba il Real Madrid

Gonzalo Higuain, che quasi sicuramente non rinnoverà il suo contratto in scadenza con la Juventus, è al centro di numerose voci di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, infatti, l’argentino sarebbe stato proposto anche al Real Madrid come vice Benzema

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN REAL MADRID ADDIO/ Il futuro di Gonzalo Higuain sarà molto probabilmente lontano da Torino. Il 33 enne attaccante argentino, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, è ormai fuori dai progetti della dirigenza bianconera, che già è all’opera per sostituirlo. Ecco perchè alla Juve nelle ultime ore sono stati accostati con insistenza i profili dei vari Milik, Zapata, Aubameyang. Ma quale sarà il futuro del Pipita? Secondo le ultime indiscrezioni che provengono dalla Spagna, e più precisamente da Don Balon, l’ex centravanti del Napoli sarebbe stato proposto addirittura al Real Madrid, come vice Benzema.

Higuain al Real Madrid, calciomercato Juventus: clamoroso ritorno in Spagna per il Pipita?

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno. Higuain, infatti, ha già militato nelle Merengues per 6 stagioni, dal 2006 al 2012, vincendo tre campionati e due Supercoppe di Spagna. I “Galacticos” sono alla ricerca di un profilo internazionale che possa sostituire quando necessario Karim Benzema, che quest’anno si è dovuto sobbarcare per intero il peso dell’attacco. Molto probabilmente, la trattativa entrerà nel vivo nel momento in cui la Juve terminerà la stagione: Higuain ha già dichiarato di essere concentrato sul proseguo della stagione, con la Vecchia Signora che va alla caccia del double scudetto-Champions League. Tuttavia, la pista Higuain-Real Madrid potrebbe ben presto infiammarsi: sono attesi importanti aggiornamenti in tal senso.

