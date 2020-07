Paratici, la corte del Manchester United provoca un terremoto alla Juventus?

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo capo dell’area tecnica. Quello della Juventus sembra il profilo perfetto. Cosa farà adesso Fabio Paratici?

Secondo quanto riferito dal Telegraph, il Manchester United vuole a tutti i costi Fabio Paratici per la prossima stagione. Il direttore sportivo della Juventus è il principale obiettivo dei Red Devils per rifondare al dirigenza. Tuttavia l’assalto pare destinato ad andare a vuoto, visto che né la Juventus né l’attuale direttore sportivo sembrano interessati ad approfondire il discorso. I Red Devils hanno una lista di nomi tra cui spicca proprio l’uomo che portò Ronaldo in Italia.

Paratici e la corte del Manchester United

I profili sondati dal Manchester United sono diversi. Andrea Berta dell’Atletico Madrid è uno di quelli che potrebbero essere tentati lavorando in uno dei club più grandi del mondo. Altri che sono molto apprezzati sono appunto Fabio Paratici e Antero Henrique, che ha lasciato il Paris Saint-Germain un anno fa. I diavoli rossi, nella figura di Ed Woodward, hanno delineato i criteri per un primo direttore sportivo nella storia del club. Deve ancora iniziare il processo di selezione dei candidati giusti, con la priorità al completamento della stagione 2019/20 e la gestione dell’impatto finanziario della pandemia di coronavirus.

