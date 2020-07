Juve stanca di Douglas Costa, calciomercato: andrà via per 50 milioni di euro

Juve stanca di Douglas Costa, calciomercato: andrà via per 50 milioni di...

Calciomercato Juventus, il futuro di Douglas Costa sembra essere sempre più lontano da Torino: l’esterno brasiliano, complice i numerosi infortuni, potrebbe essere ceduto a fine stagione per un’offerta vicina ai 40-50 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA CESSIONE/ Il nuovo infortunio patito da Douglas Costa sarebbe stato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, la Juventus potrebbe decidere di cedere il brasiliano al termine di questa stagione a fronte di un’offerta pari a circa 40-50 milioni di euro. Il Manchester United e il Paris Saint Germain restano in guardia, ma appare piuttosto complicato che i due club decidano di spendere una cifra così elevata per un calciatore falcidiato da numerosi infortuni. Al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo, ma il fatto che la Juve abbia già chiuso per l’acquisto di Kulusevski, e possa affondare il colpo per uno tra Zaniolo e Chiesa, è indice del fatto che Costa potrebbe ben presto fare le valigie. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.

