Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: scambio con Ramsey, i dettagli

Calciomercato Juventus, le prestazioni di Hakan Calhanoglu non sono passate inosservate: il turco, il cui contratto con il Milan scadrà nel giugno 2021, potrebbe finire in una trattativa che vede coinvolto anche Aaron Ramsey, che sembra essere sempre più ai margini del progetto bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY CALHANOGLU AFFARE/ Milan e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio. Secondo quanto riportato da calciomercatonews, infatti, Calhanoglu sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri, alla ricerca di un giocatore che sappia dribblare l’uomo, abile nell’uno contro uno, nel dialogo con i compagni, e che abbia spiccate doti balistiche. Nel post lockdown, le prestazioni di Calhanoglu sono state favolose: il turco sembra essere stato completamente rigenerato dalla cura Pioli, che lo ha messo al centro del proprio progetto tattico. L’ex Bayer Leverkusen andrà in scadenza il prossimo giugno 2021: al momento non si è ancora trovato un accordo per quanto concerne il rinnovo contrattuale. Ecco perchè il Milan, se non dovesse riuscire a trovare l’accordo del prolungamento con il giocatore, potrebbe entrare nell’ordine di idee cederlo in questa finestra di calciomercato, ovviamente a cifre importanti. E per questa ragione si è fatta strada l’ipotesi di un clamoroso scambio con Ramsey.

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Calhanoglu: ecco i dettagli

SCAMBIO RAMSEY CALHANOGLU MILAN JUVENTUS/ Al momento è solo un’idea e niente di più. Le valutazioni dei due giocatori si attestano su cifre piuttosto simili, anche se Ramsey si è reso protagonista di una stagione tutt’altro che esaltante, costellata da una miriade di infortuni che ne hanno compromesso negativamente le prestazioni. Altro fattore da tenere in considerazione è il capitolo ingaggio: il gallese percepisce circa 7 milioni di euro più bonus, una cifra esorbitante per il nuovo Milan targato Gazidis. Insomma, al momento si tratta soltanto di rumors: c’è da finire prima il campionato, e soltanto dopo si potrà lavorare ad un certo tipo di operazioni. Ma un eventuale scambio Calhanoglu-Ramsey ci appare tutt’altro che utopistico.

