«De Bruyne alla Juventus, vi spiego perché cambia tutto»

Il talent scout ed esperto di calcio belga Vincenzo Sollitto dà un suggerimento alla Juventus e a Fabio paratici: «De Bruyne Sistemerebbe un centrocampo da rifondare».

Fabio Paratici, dopo l’exploit di Ronaldo, ha avuto qualche colpo a vuoto per ciò che concerne il calciomercato. A dargli dei suggerimenti è il talent scout ed esperto di calcio belga Vincenzo Sollitto. Lo ha fatto dal portale 90min.com da cui ha fatto il punto della situazione. «Kevin De Bruyne potrebbe far al caso della Juventus, data la necessità di rifondazione del centrocampo». Un giudizio netto che acuisce la sensazione che in mezzo al campo i bianconeri siano inferiori a gran parte dei top club europei. E forse anche in Italia sono indietro a qualche antagonista.

LEGGI ANCHE >>> Rabiot e Ramsey, la Juventus finanzierà con loro il suo calciomercato La posizione di De Bruyne De Bruyne, dal canto suo, di recente ha confermato di avere già ricevuto diverse offerte di mercato e ha poi aggiunto: «Bessuna trattativa in corso per il rinnovo del contratto, non so cosa accadrà. Quando finirà la stagione vedremo se ci sarà un’opportunità per il futuro. Ora non è il momento di pensarci». Insomma ipotesi assolutamente aperta, con i bianconeri e il ds Paratici pronti a piombare nell’eventualità di un trasferimento, infatti il profilo piace in casa bianconera e farebbe la differenza nel gioco richiesto da Maurizio Sarri, basato sui fraseggi e sulla dinamicità.

