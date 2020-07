Video Goal Kulusevski Brescia Parma: spettacolare rete “alla Del Piero” per il neo juventino

Bellissima rete messa a segno da Dejan Kulusevski contro il Brescia. Clicca qui per vedere la rete.

Fenomenale Kulusevski. Il successo riportato dal Parma contro il Brescia al Rigamonti porta la firma del neo acquisto juventino, autore di una rete meravigliosa che ha inchiodato il risultato sul definitivo 1-2. Un goal per molti aspetti “alla Del Piero“: tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo al portiere. Da notare come il giovane talento abbia giocato come interno di centrocampo: una soluzione importante per la Juve del futuro, che potrà sfruttare tanto la sua duttilità.

