Pagelle Juventus Sampdoria 2-0: Ronaldo immortale, Rabiot è un fattore

Pagelle Juventus-Sampdoria 2-0: i bianconeri riescono ad avere la meglio dei blu-cerchiati e a conquistare tre punti che consegnano lo scudetto alla formazione di Maurizio Sarri

Tre punti importantissimi per la Juventus, che nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A riesce ad avere la meglio sulla Sampdoria e a conquistare il nono scudetto consecutivo. Le reti sono state messe a segno da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ( nella ripresa). Vediamo insieme le pagelle della gara.

Pagelle Juventus

Juventus: Szczesny 6, Danilo 6, Bonucci 6,5, De Ligt 6,5, Alex Sandro 6, Rabiot 6,5, Pjanic 6, Matuidi 6, Cuadrado 6, Cristiano Ronaldo 7, Dybala 6 Bernardeschi 6,5

Il migliore in campo per i bianconeri, ancora una volta, è Cristiano Ronaldo. Sua la firma che sblocca la gara, aiutando a scacciare quella paura che cominciava a serpeggiare all’Allianz Stadium. Il portoghese è il valore aggiunto di questa squadra, e lo ha dimostrato anche in una partita complicatissima come quella disputata contro la compagine di Claudio Ranieri. Ottima prova dei due difensori centrali, positiva nuovamente la prova di Rabiot: il francese si è dimostrato molto abile sia in fase di impostazione che in quella di interdizione. Buona la prova di Bernardeschi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK