Video Goal Bernardeschi Juventus Sampdoria: rete importantissima, tifosi in delirio

Juventus Sampdoria video Goal Bernardeschi: i bianconeri sono vicini alla conquista di tre punti fondamentali

Bernardeschi ha trovato il goal. Una fantastica rete che ha mandato i tifosi in visibilio.

Per l’esterno italiano si tratta di un’ottima rete, su una grande azione. I bianconeri sono riusciti a trovare il goal e ora devono continuare su questa strada per portare a casa una vittoria cruciale in un match insidioso come quello contro la Samp . Ancora una volta Bernardeschi ha dimostrato di quanto sia assolutamente fenomenale sotto porta: l’allenatore non può davvero farne a meno. Si fa trovare sempre pronto quando il gioco si fa duro, e il suo allenatore non può far altro che gongolare. Non manca molto al termine del match.

