Calciomercato Juventus, summit per Chiesa: sul piatto 60 milioni di euro

Chiesa alla Juventus, calciomercato: il profilo dell’esterno viola piace tantissimo alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che sarebbe pronta a formalizzare la prima offerta al club gigliato. La richiesta di Rocco Commisso, che nei prossimi giorni è atteso in Italia, si attesta sui 60 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA/ Chiesa-Juventus è un matrimonio che s’ha da fare. In Italia, dopo che l’Inter sembra essersi ormai defilata, l’unica squadra disposta a venire incontro alle richieste della Fiorentina sembra essere proprio il club bianconero, che nei prossimi giorni dovrebbe avere un incontro con il patron gigliato Rocco Commisso per cercare di chiudere la trattativa. Affare che, però, si preannuncia tutt’altro che semplice: le richieste della Fiorentina si attestano sui 60 milioni di euro, la Juve non vorrebbe andare oltre i 40, complice la stagione poco esaltante di Federico. Possibile che l’accordo si trovi nel mezzo, anche grazie all’inserimento di bonus o contropartite gradite ai viola: in questo senso, si parla di Rugani, Luca Pellegrini o Romero. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.

