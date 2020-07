Kroos, il regalo scudetto della Juventus. Paganini: «Contatti in corso»

Secondo il giornalista della Rai, Paolo Paganini, la Juventus starebbe intensficando i contatti per portare toni Kroos alla corte di Maurizio Sarri.

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna al termine di questa stagione, sono tante le big sulle sue tracce. La Juventus per la prossima stagione sta cercando un nuovo centrocampista per cercare di rinnovare, rinforzando, la mediana. Dalla Spagna non hanno dubbi: sul tedesco ci sarebbe l’interessamento del Manchester United, del Paris Saint-Germain e appunto dei bianconeri. Paratici è intenzionato a dare muscoli e qualità al centrocampo bianconero e chi meglio del campione teutonico?

Paganini: «Kroos e la Juventus in contatto»

A rilanciare l’idea è il giornalista della Rai Paolo Paganini. Sul suo profilo Twitter ha svelato come siano in corso dei contatti tra le parti per portare Kroos alla Juventus. L’ingaggio sarebbe altissimo e senza un consistente sconto delle merengues l’affare non potrebbe andare in porto. Però mai dire mai con Paratici.

Bonjour. #Ibrahimovic e #Donnarumma propensi a rinnovare con il #Milan che si è inserito nella corsa a #Tonali. #Pogba sta trattando il rinnovo ma c’è il problema clausola. Per la 1 punta #Juventus in vantaggio #Milik. Confermati i contatti per #Kroos. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 26, 2020

