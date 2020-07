La Juventus avrebbe nei piani un maxi affare da 100 milioni. Circola il nome di Koulibaly del Napoli su richiesta esplicita di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, esattamente dal portale “Don Balon”, il fenomeno portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo avrebbe richiesto alla società bianconera l’ingaggio della stella del Napoli Koulibaly come prossimo rinforzo per la difesa. Un grosso investimento che arrivi ad affermare, ancora di più, la Juventus anche in campo internazionale e nella competizione che i bianconeri più inseguono: la Uefa Champions League. Un affare che però potrebbe essere decisamente dispendioso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>Sacchi: «Bravo Sarri, ma alla Juventus non ho ancora visto il tuo gioco»

Koulibaly alla Juventus? Calciomercato: il maxi affare della Serie A

La richiesta arriverebbe proprio dalla stella bianconera Cristiano Ronaldo ormai sempre più attivo nel progetto bianconero, infatti, il calciatore sembra essersi innamorato della società a tal punto da consigliare un piano acquisti per la prossima stagione di mercato. Un profilo che, secondo il fenomeno portoghese, porterebbe grandissimi vantaggi alla Juventus soprattutto in vista della Champions League. Effettivamente pensare un binomio difensivo formato da De Ligt e Koulibaly rassicura i tifosi della Juventus, ma per strappare il gioiello di patron De Laurentis ci vorranno molti soldi, esattamente 100 milioni di euro. Tenendo sempre in considerazione la concorrenza estera, infatti sul difensore ci sarebbero anche le big inglesi, il Manchester City e il Liverpool.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK