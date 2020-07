Cagliari-Juventus, Bernardeschi nel mirino dei tifosi sui social dopo l’ennesima prestazione non positiva da parte del centrocampista bianconero.

L’ex giocatore della Fiorentina non è riuscito ad essere incisivo come avrebbe voluto nella sfida contro i sardi di Zenga. E sui social è finito ancora una volta nel mirino della critica da parte dei tifosi bianconeri. Che avrebbero sperato in una prova decisamente diversa da parte del calciatore, che in questa stagione non è riuscito a sfruttare a dovere tutte le occasioni che ha avuto.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, i bookmaker spingono Zaniolo verso i bianconeri

Juventus, le critiche dei tifosi a Bernardeschi

Corrado Parlati ad esempio su Twitter scrive: “Nel gol annullato a #CristianoRonaldo c’è il più grande problema di #Bernardeschi: tocca troppe, ma veramente troppe volte la palla prima di giocarla”. Claudio Pellecchia invece scrive: “#Bernardeschi manderebbe fuori ritmo anche l’attacco dei Lakers dello showtime”. Il commento di Marco Belotti è invece questo: “Il #Bernardeschi attuale non lo farei giocare nemmeno nel Livorno (con rispetto per il Livorno)”.

Il #Bernardeschi attuale non lo farei giocare nemmeno nel Livorno (con rispetto per il Livorno)#CagliariJuventus #CAGJUV — Marco Belotti (@marcobelotti14) July 29, 2020

Le critiche a Bernardeschi non sono finite. Jack Frusciante ad esempio scrive: “federico #bernardeschi è una delle cose più inutili sopravvalutate e brutte mai vista in maglia Juventus”. Per il centrocampista della squadra di Sarri anche una conclusione alle stelle, con la palla finita sugli spalti. Anche per questo tiro non sono mancati i commenti da parte dei tifosi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK