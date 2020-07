Calciomercato Juventus, i bookmaker spingono Zaniolo in bianconero

Il calciomercato Juventus insegue un grande nome, uno dei giovani più forti in circolazione. Ovvero Niccolò Zaniolo. Ecco le ultime.

Il futuro di Niccolò Zaniolo interessa molti club non solo in Italia ma in giro per l’Europa. Il trequartista della squadra allenata da Paulo Fonseca si è appena ripreso dopo un grave infortunio ma già sembra essere in ottima forma. E il suo valore di mercato è tornato a crescere in maniera vertiginosa.

Calciomercato Juventus, la quota di Zaniolo si abbassa

Come riporta Agipronews, appena un mese fa la quota dei bookmaker riguardo l’acquisto di Zaniolo da parte della Juventus era di 5.50. Una quota che nel corso delle ultime settimane si è decisamente abbassata. Oggi, secondo gli analisti di Snai, il cambio di casacca da parte del numero 22 giallorosso è bancato ad “appena” 2.75. Questo sta a significare che i bookmaker credono sempre di più nel fatto che il calciatore possa passare dalla Roma alla Juventus nel corso del prossimo calciomercato estivo. Le altre alternative riguardo una sua cessione hanno delle quote molto più alte: il Tottenham è quotato ad esempio a 10. Ancora più alte le quote di Inter (15) e Real Madrid (18).

