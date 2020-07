Highlights Cagliari Juventus 2-0: video goal e sintesi

Video Goal e Highlights di Cagliari-Juventus: vediamo insieme quali sono state le azioni più importanti del match della Sardegna Arena.

Si è disputato questa sera a Cagliari il match fra Cagliari e Juventus. Un match che non aveva sostanzialmente nulla da dire in chiave campionato. Una partita che ha visto i bianconeri in testa alla classifica e freschi di titolo di Campioni d’Italia 2019-2020 in trasferta a Cagliari, contro una squadra allenata da Zenga decisamente in un buono stato di forma e con tanti giovani in rosa. Abbiamo assistito ad un match vibrante, con molte occasioni ma che non ha visto i bianconeri protagonisti, forse con la testa più alla Champions che al campionato. Il match è terminato 2-0 con una sconfitta della Juventus. Due squadre che hanno dimostrato, nonostante i mesi di stop forzato e pochi match dal ritorno ufficiale post lockdown, di sapersi far trovare pronte davanti ai nuovi obiettivi e la necessità del ritrovato agonismo. Le due compagini del calcio italiano si sono ritrovate e hanno visto la Juventus sconfitta contro un Cagliari più decisivo e attento.

Highlights Cagliari Juventus: video goal e sintesi

I bianconeri già con lo scudetto in tasca hanno dimostrato però di non essere scesi in campo, o meglio, non c’è stato il match che tutti si aspettavano. La partita è finita 2 a 0 per la squadra di casa (il Cagliari) che ha sconfitto i bianconeri per raddoppio, con gol del giovane Gagliano e poi il raddoppio di Simeone.

