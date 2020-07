Juventus-Roma, giallorossi privi del difensore Mancini

Juventus-Roma sarà l’ultima gara in calendario nella stagione di serie A. E tra i giallorossi non ci sarà uno dei punti di forza dell’undici di Fonseca.

Il difensore Mancini non sarà infatti a disposizione dell’allenatore portoghese per l’impegno in programma allo Stadium. Una sfida che per la Juventus non avrà particolare valore ai fini della classifica, visto che i bianconeri hanno già conquistato il nono tricolore consecutivo.

Juventus-Roma, Mancini squalificato

Al minuto numero 38 di Torino-Roma l’arbitro Piccinini ha estratto un cartellino giallo all’indirizzo del difensore della squadra giallorossa per un fallo commesso. Decisione che è apparsa giusta. Una ammonizione pesante per il calciatore ex Atalanta che non potrà giocare la ultima partita del torneo in programma sabato contro la Juventus. Il difensore infatti era diffidato e con il giallo rimediato sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo. Niente Juventus per lui e dunque campionato finito dopo il match in corso contro i granata.

