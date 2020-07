Thiago Alcantara, la Juventus ha ricevuto dal Bayern le info sul prezzo

La Juventus ha chiesto informazioni su Thiago Alcantara e il Bayern Monaco ha fissato il prezzo per il gioiello del suo centrocampo che piace a Sarri.

Il portale tedesco Sport Bild ha svelato l’imminenza di una cessione eccellente dei Campioni di Germania. Il Bayern Monaco, infatti, ha fissato il prezzo per la cessione di Thiago Alcantara. il club bavarese lascerà partire il centrocampista spagnolo di fronte ad un’offerta di 30 milioni di euro. Il 29enne ex Barcellona è in scadenza di contratto nel 2021 e accostato anche alla Juventus. Su di lui c’è però forte anche l’interesse del Liverpool. A Sarri piacerebbe molto averlo alle sue dipendenze dopo la partenza di Miralem Pjanic.

Thiago Alcantara sarà il regista della Juve?

Fabio Paratici, tuttavia, è da tempo che studia un piano per portare Thiago Alcantara alla Juventus. Nella prossima sessione di calciomercato va chiaramente dimenticato il nome di Paul Pogba, che rimarrà per il momento al Manchester United. L’ex Barcellona sarebbe l’ideale per la cabina di regia della Vecchia Signora. Un giocatore con la sua tecnica sarebbe senz’altro un vero e proprio perno, magari diventando meno lezioso, della mediana del presente e del futuro.

